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Роспись новогодних игрушек

Ладно
Мясницкая ул., 41, стр. 3

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе ты распишешь три ёлочные игрушки из гипса и задекорируешь их. Материалы включены в стоимость (если ты хочешь расписать больше трёх игрушек, за дополнительные игрушки нужно будет доплатить 200 рублей). В наличии будут: лошадки, часы, олени, щелкунчики, ёлочки, новогодние носки и домики. Продолжительность: 1,5–2 часа. Каждый участник получит welcome drink от бара. Количество мест ограничено, необходимо заранее записаться.

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