На мастер-классе ты распишешь три ёлочные игрушки из гипса и задекорируешь их. Материалы включены в стоимость (если ты хочешь расписать больше трёх игрушек, за дополнительные игрушки нужно будет доплатить 200 рублей). В наличии будут: лошадки, часы, олени, щелкунчики, ёлочки, новогодние носки и домики. Продолжительность: 1,5–2 часа. Каждый участник получит welcome drink от бара. Количество мест ограничено, необходимо заранее записаться.