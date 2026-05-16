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Роспись мишки Bearbricks

Мясо, улица Куусинена, 4Ак1

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 6+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Всемирно известный аксессуар собственными руками с индивидуальным дизайном. Ты можешь создать рисунок на фигурке медведя в технике флюид-арт или роспись по референсам. Что входит в стоимость: — безопасная акриловая краска — мишка-игрушка 23 см или копилка Лабубу — профессиональные фото в группах от 15 чел — подарочный пакет для игрушки — бокал игристого и профитроль с лососем и красной икрой За отдельную плату можно раскрашивать мишку побольше. Роспись мишки Bearbrick 28 см – 3 900 рублей.

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