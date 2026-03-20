Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, на котором ты узнаешь, как через цвет и форму передавать внутреннее состояние, находить гармонию и вдохновение. Созданная своими руками мандала станет твоим амулетом спокойствия и баланса. Все материалы включены в стоимость.
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