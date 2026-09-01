На мастер-классе ты создашь свой уникальный мерч, отдохнёшь от рутины и погрузишься в момент творчества. У тебя будет полная свобода самовыражения и поддержка на каждом этапе от опытного ведущего и арт-практика, поэтому уметь хорошо рисовать необязательно. Что включено: — Уютный закрытый лофт с двумя помещениями (зона мастер-класса и отдельная лаунж-зона для отдыха) — Авторский кофе (заварят для каждого), чай, сливки и угощения без ограничений — Профессиональные стойкие краски и художественные инструменты (рисунок не смоется и не потрескается – сумку можно будет спокойно стирать в машинке) — Большой шоппер премиум-качества с твоим дизайном Вопросы и запись в ТГ.