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Пятничный арт-вечер: Роспись большого шоппера

м. Дубровка (точный адрес уточняй у организатора)

Начало:

Завершение:

3900₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе ты создашь свой уникальный мерч, отдохнёшь от рутины и погрузишься в момент творчества. У тебя будет полная свобода самовыражения и поддержка на каждом этапе от опытного ведущего и арт-практика, поэтому уметь хорошо рисовать необязательно. Что включено: — Уютный закрытый лофт с двумя помещениями (зона мастер-класса и отдельная лаунж-зона для отдыха) — Авторский кофе (заварят для каждого), чай, сливки и угощения без ограничений — Профессиональные стойкие краски и художественные инструменты (рисунок не смоется и не потрескается – сумку можно будет спокойно стирать в машинке) — Большой шоппер премиум-качества с твоим дизайном Вопросы и запись в ТГ.

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