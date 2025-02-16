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Романтический нью-йоркский джаз 50-60-х на крыше

Высотка Radisson Collection, Кутузовский проспект, 2/1с1, этаж 3

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 5400₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Открой сердце романтике под чарующие звуки джаза в роскошных интерьерах высотки Radisson Collection! Только представь: изящные хиты Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Этты Джеймс и других легенд джаза 50х-60х ласкают слух, в руках бокал любимого напитка, а рядом самый близкий человек. С веранды открывается потрясающая панорама на центр Москвы в вечерних огнях — и так не хочется, чтобы этот момент счастья кончался. Бархатный голос солиста расскажет проникновенные истории любви, и ты растворишься в них полностью. Первый поцелуй, то самое волнительное свидание и встреча после долгой разлуки — под нежное мурлыканье джаза проживи это все заново. За создание романтического музыкального настроения отвечает звезда столичного джаза Антон Ярославский. Он уже выступал на сценах Кремля, Арбат Холла и даже Дубай Expo, а теперь споет для тебя на атмосферном вечере Roofevents.

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