Открой сердце романтике под чарующие звуки джаза в роскошных интерьерах высотки Radisson Collection! Только представь: изящные хиты Фрэнка Синатры, Эллы Фицджеральд, Этты Джеймс и других легенд джаза 50х-60х ласкают слух, в руках бокал любимого напитка, а рядом самый близкий человек. С веранды открывается потрясающая панорама на центр Москвы в вечерних огнях — и так не хочется, чтобы этот момент счастья кончался. Бархатный голос солиста расскажет проникновенные истории любви, и ты растворишься в них полностью. Первый поцелуй, то самое волнительное свидание и встреча после долгой разлуки — под нежное мурлыканье джаза проживи это все заново. За создание романтического музыкального настроения отвечает звезда столичного джаза Антон Ярославский. Он уже выступал на сценах Кремля, Арбат Холла и даже Дубай Expo, а теперь споет для тебя на атмосферном вечере Roofevents.