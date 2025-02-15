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Романтическая киноночь

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Приходи на незабываемую Романтическую киноночь, где любовь оживает на экране. Погрузись в чарующий мир кинематографа, наслаждаясь тремя культовыми фильмами о любви: «Ла Ла Ленд», «Великий Гэтсби» и «Вечное сияние чистого разума». Уютная атмосфера и удобные мягкие пуфики создадут идеальные условия для комфортного просмотра, а ароматный попкорн и горячие напитки позволят погрузиться в магию кино с головой. Не упусти шанс провести этот вечер в компании романтики, страсти и глубоких чувств. Заряжайся положительными эмоциями и находи вдохновение в истории любви, которая останется с тобой надолго.

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