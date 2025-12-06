Лекция для всех, кто хотел разобраться, зачем существует аж ДВЕ теории относительности. В этом году научный мир тайком задувает свечки на двух именинных тортах: Специальной теории относительности исполняется 120 лет, а Общей — 110. Пришло время разобраться, что же такого революционного придумал тот самый скромный клерк с самым известным языком в мире. Пройдёшь весь путь великого озарения: от ультрафиолетовой катастрофы и неуловимого эфира до искривления пространства-времени и чёрных дыр. Лектор: Роман Юдаев. Энтузиаст физики, автор и ведущий научпоп-подкаста «Звездануло», автор книги «Звездануло: весело и доступно про проблемы современной физики и астрономии», лектор фестиваля «НОЧЬ студента-2024» НИУ ВШЭ, эксперт Яндекс.Кью.