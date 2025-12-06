ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

То одна, То другая: теории относительности для чайников

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1100₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Лекция для всех, кто хотел разобраться, зачем существует аж ДВЕ теории относительности. В этом году научный мир тайком задувает свечки на двух именинных тортах: Специальной теории относительности исполняется 120 лет, а Общей — 110. Пришло время разобраться, что же такого революционного придумал тот самый скромный клерк с самым известным языком в мире. Пройдёшь весь путь великого озарения: от ультрафиолетовой катастрофы и неуловимого эфира до искривления пространства-времени и чёрных дыр. Лектор: Роман Юдаев. Энтузиаст физики, автор и ведущий научпоп-подкаста «Звездануло», автор книги «Звездануло: весело и доступно про проблемы современной физики и астрономии», лектор фестиваля «НОЧЬ студента-2024» НИУ ВШЭ, эксперт Яндекс.Кью.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Тайны высотки на Красных Воротах
Тайны высотки на Красных Воротах
до

3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста