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Про событие
Клуб по мафии, где ты не просто сыграешь в интерактивную игру, а погрузишься в крутую атмосферу нетоксичного комьюнити. Awaken — это пробуждение: — Ролевая мафия с уникальными ролями — Нетокисчное комфортное комьюнити — Карты, маски собственной разработки в атмосфере таро, арканов и духовности — Мероприятия, ивенты, система рейтинга с приятными наградами — Харизматичные ведущие, которые зададут атмосферу вечера Игры проходят: Ср, Пт, Вс с 19:00 до 23:59 В локации всегда: Напитки, еда, уют, кальяны и прохлада Место проведения: Ср: Москальян (Стромынка 25с1) — метро Преображенская площадь Пт: Chorse Lounge (Дмитровское шоссе 71Б) — метро Верхние Лихоборы Вс: Chorse Lounge (Дмитровское шоссе 71Б) — метро Верхние Лихоборы По всем вопросам: https://t.me/natahii https://t.me/alaska_mc
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