Старинная русская усадьба XVIII века, в которой блистали на салонах графини и княжны, ледяное игристое и авторская завораживающая лекция о роковых балеринах, которым посвящали стихи, дарили баснословные богатства и ради которых устраивали дуэли. «Роковая пучина страстей» — так смело можно сказать о мире балета. Хрупкие танцовщицы становятся музами, любовницами, жёнами. Им посвящают произведения, их бесстыдно обсуждают в ложах. На лекции поговоришь о самых громких романах с балеринами, о дуэлях, скандалах и, конечно, о настоящей любви. Лектор: Ангелина Дронова — Историк-балетовед, аспирант исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Лауреат премии Президента РФ по поддержке талантливой молодежи. В стоимость билета входит приветственный бокал игристого и легкие закуски.