Когда ты слышишь слово «гетера», в воображении возникает определённый образ. Но что, если это миф? Красивое заблуждение? На лекции ты посмотришь на гетер глазами самих древних греков. Поговоришь о том: — как античность породила образ роковой женщины — чем жизнь гетер отличалась от жизни их современников — зачем древним грекам были нужны салоны — почему далеко не всё, что известно о гетерах, имеет отношение к античности — и как роман Торнтона Уайлдера «Женщина с Андроса» делает гетеру новым ориентиром (кстати, организатор рекомендует этот роман к прочтению, чтобы тебе было ещё интереснее) Лектор: Мария — филолог, музеолог и автор тг-канала «kitik.fm». В стоимость входит салат или паста. Вопросы и запись в тг.