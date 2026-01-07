Совершенно новый рождественский рок-концерт на тёплой крыше Roofevents для тех, кто устал от скучных праздников. Тебя ждут авторские аранжировки классических рождественских хитов и гимнов — от нежных лирических моментов до взрывных кульминаций с элементами рока, кроссовера и импровизации. От Щелкунчика и Carol of the Bells до Last Christmas и Happy New Year. Полтора часа мощного, живого звучания, где ты притопываешь ногой в такт. Качаешь головой. Чувствуешь, как знакомая мелодия взрывается и становится совсем другой — дерзкой, мощной, неожиданной. Виолончели рвут, барабаны бьют, классика превращается в энергию.