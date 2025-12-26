Когда голубой огонёк уже давно стал чёрным зеркалом, а многие пытаются реанимировать новогоднее настроение, которое уже давно переживает третью жизнь где-то на Марсе, предлагают расслабиться, забить на попытки нарядить ёлку и что-то там вызвать — давай просто с Гринчем украдёшь у всех остальных новогоднее настроение, выкинешь телевизор из окна отеля и знатно оторвёшься под классику рока и хард рока! А то, что тебя бесило в караоке — превратится в новые хиты рока! В программе: — угон оленей у Санты; — подарок за самое гадкое поведение в году; — истории на ночь от Крампуса; — абсолютные негодяи — винтажная рок-группа Скейлз и многое другое!