Rock Your Ёлка!
улица Орджоникидзе, 1
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 2500₽
Возраст 6+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Когда голубой огонёк уже давно стал чёрным зеркалом, а многие пытаются реанимировать новогоднее настроение, которое уже давно переживает третью жизнь где-то на Марсе, предлагают расслабиться, забить на попытки нарядить ёлку и что-то там вызвать — давай просто с Гринчем украдёшь у всех остальных новогоднее настроение, выкинешь телевизор из окна отеля и знатно оторвёшься под классику рока и хард рока! А то, что тебя бесило в караоке — превратится в новые хиты рока! В программе: — угон оленей у Санты; — подарок за самое гадкое поведение в году; — истории на ночь от Крампуса; — абсолютные негодяи — винтажная рок-группа Скейлз и многое другое!
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