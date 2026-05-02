На мастер-классе участницы освоят базовые движения хай-хилс, сделают мягкую растяжку, снимут видео танца и завершат встречу уютным женским кругом с метафорическими картами для работы с личными запросами. Хореограф: Имеет 15-летний опыт в танцах совершенно разных стилей. Проходила обучение в Хореографической школе-студии «Чёрное море» на направлении классическая, народная и эстрадная хореография. Последние 3 года активно занимается направлениями high heels и джаз фанк. Помогает раскрыть девушкам себя с более женственной и красивой стороны, почувствовать себя более пластичной и уверенной, работает с базой и растяжкой. Ведущая метафорических карт: Начинающий телесно-ориентированный психолог, мягко проведёт по волнующим запросам с помощью метафорических карт, поможет найти ответы на вопросы и нежно закончит мастер-класс.