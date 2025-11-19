Мозг не перестаёт развиваться в процессе взросления. И для сохранения его мобильности, успешной работоспособности — необходимо давать ему различные задачи на координацию, мелкую моторику и сложную ритмику. Музыкальный фольклор в своём практическом естестве уже несёт все необходимые для развития мозга сложносочинённые связи: координация речи и движений частей тела, в более, или менее сложном ритмическом взаимодействии. Кроме того, это процесс творческой самореализации, что также может быть полезно как людям, не связанным с искусством, так и тем, кому это может дать новый взгляд на него. Ведёт: Мария Тетюцкая, фольклорист, этномузыколог, выпускница РАМ имени Гнесиных.