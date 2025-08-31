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Ритм. Образ. Пространство

Еврейский музей и центр толерантности
Образцова 11, стр.1, лит. А

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Бесплатно
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Спектакли

Про событие

Перфоманс. Танцевально-театральный перформанс покажет, что происходит, когда люди с совершенно разным жизненным и профессиональным опытом исследуют движение как универсальный язык общения, способный преодолевать любые барьеры. Вдохновляясь танцевальными направлениями ХХ века и работами великих художников — от Матисса до Кандинского, — участники создают пространство для диалога через тело, ритм и образы. Увидим, что рождается, когда разные люди встречаются в едином творческом поле. Кураторами были: Лана Опаленик, режиссер, актриса, театральный педагог, куратор инклюзивных кино- и театральных программ; Андрей Петрушенков, хореограф, танцовщик, перформер, артист «Гоголь-Центра», компании Dialogue Dance, фестиваля Context Дианы Вишневой; Аюна Мархаева, искусствовед, куратор отдела инклюзивных практик музея. Показ будет сопровождаться тифлокомментарием.

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