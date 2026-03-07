Картина с цветами: ботаническая иллюстрация
Федеративный проспект, 46к1
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
На мастер-классе ты сможешь изучить основы ботаники и иллюстрации, освоить точные техники рисования, детализацию лепестков и композицию под руководством опытного преподавателя. В конце занятия ты заберёшь готовую работу домой. Все материалы включены в стоимость. Опыт в рисовании не требуется.
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