На мастер-классе ты сможешь изучить основы ботаники и иллюстрации, освоить точные техники рисования, детализацию лепестков и композицию под руководством опытного преподавателя. В конце занятия ты заберёшь готовую работу домой. Все материалы включены в стоимость. Опыт в рисовании не требуется.