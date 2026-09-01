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  1. Москва
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Рисуем скетчи

Может встретимся, улица Покровка, 2/1с2

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты будешь рисовать цветы — работать с линиями, формами и учиться замечать детали вокруг. Неважно, умеешь ли ты рисовать или последний раз делал это в школе. Здесь речь не о идеальном результате, а о процессе, в котором может получиться что-то своё. Тебе предоставят блокнот и линеры, а если ты принесёшь свой блокнот со скетчами, тебе с удовольствием дадут советы по технике.

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