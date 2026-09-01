На мастер-классе ты будешь рисовать цветы — работать с линиями, формами и учиться замечать детали вокруг. Неважно, умеешь ли ты рисовать или последний раз делал это в школе. Здесь речь не о идеальном результате, а о процессе, в котором может получиться что-то своё. Тебе предоставят блокнот и линеры, а если ты принесёшь свой блокнот со скетчами, тебе с удовольствием дадут советы по технике.