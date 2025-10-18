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Рисование картин акрилом и знакомства в замке

Гороховский переулок, 19

Начало:

Завершение:

от 2600₽ до 2800₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Вечер для тех, кто хочет выдохнуть и просто быть. Тебя ждёт свободная живопись акрилом под мягкую музыку и ненапряжённое общение с теми, кто тоже хочет просто быть. Живопись акрилом под мягкую музыку — как медитация с кисточкой в руках. Общение здесь рождается само собой: без напряга, без ролей, просто про настоящих людей. В программе: — Мягкий нетворкинг: никаких визиток «в лоб»! Лёгкие игры на знакомство и узнавание друг друга помогут создать доверительную атмосферу и по-настоящему раскрыться. — Картина состояния: создашь личный оберег – картину на мини-холсте, которая будет напоминать о твоём внутреннем ресурсе и поддерживать в трудные моменты. — Игра «Зеркало»: мягкая практика, где ты получишь честную обратную связь и ясно увидишь, что транслируешь людям. Какой результат после встречи: — Снимешь накопившееся внутреннее напряжение: перезагрузишься и забудешь про рутину. — Почувствуешь свою силу и устойчивость. — Наполнишься энергией и восстановишь внутренний ресурс. — Найдёшь единомышленников и полезные связи. Количество мест ограничено, запись обязательна. Стоимость: 2800 рублей, если пойдёшь один; 2600 рублей с человека, если идёшь с другом. Место проведения: Гороховский переулок, 19 (Курская)

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