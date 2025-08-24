Рисование с натуры — это вид творческой деятельности, когда художник создаёт изображение человека наблюдая его в реальном времени. Процесс рисования с натуры позволяет зафиксировать настроение, эмоции и атмосферу момента. На мастер-классе познакомишься с основами анатомии и принципами распределения светотени. Но это не главное! Важнее всего передать настроение, получить новые впечатления. Если ты уже опытный художник, тебе тем более полезно будет отточить навыки работы. Угощения и шампанское включены в стоимость. Продолжительность мастер-класса: 3 часа.