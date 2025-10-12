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Rise Battle

Dex
Шарикоподшипниковская ул., 13, стр. 32

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2100₽
Возраст 0+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

RISE — танцевальный фестиваль, объединяющий вокруг себя людей, любящих электронную музыку. Тебя ждут яркие танцевальные перформансы от сильнейших танцоров России и СНГ и диджей-сеты от локальных артистов на главном танцполе клуба DEX. Можно прийти как зритель и как участник.

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