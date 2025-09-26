ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Right, but dead

Punk Fiction
Ольховская ул., 14/1

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 900₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Замешано! Приготовлено! Подано! За тобой самое сложное — проглотить этот брутальный замес. Тебя ждут: F**K YOUR DEPRESSION — Пенза — Brutal Death/Grind. Презентация нового EP Right, But Dead. TUMORFLESH REJECTION — Санкт-Петербург — Slamming Brutal Death. Презентация сплита Liberation Through Disintegration. При поддержке: CEPHAREA — Москва/Санкт-Петербург — Slamming Brutal Death. ENEMY CRUCIFIXION — Москва — Brutal Death. Билеты вдень концерта: С репостом закреплённой записи — 800 руб. https://vk.com/wall-230078439_4 Без репоста — 900 руб.

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста