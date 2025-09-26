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Про событие
Замешано! Приготовлено! Подано! За тобой самое сложное — проглотить этот брутальный замес. Тебя ждут: F**K YOUR DEPRESSION — Пенза — Brutal Death/Grind. Презентация нового EP Right, But Dead. TUMORFLESH REJECTION — Санкт-Петербург — Slamming Brutal Death. Презентация сплита Liberation Through Disintegration. При поддержке: CEPHAREA — Москва/Санкт-Петербург — Slamming Brutal Death. ENEMY CRUCIFIXION — Москва — Brutal Death. Билеты вдень концерта: С репостом закреплённой записи — 800 руб. https://vk.com/wall-230078439_4 Без репоста — 900 руб.
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