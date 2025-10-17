Коллаборация команд объединит две столицы электронной музыки: от ломаного британского звука до минималистичной прямой бочки — от резидентов UK Club и представителей отечественной four-on-the-floor сцены. Лайнап: UNDERGROOVER / BOKARIUSH / MALAZONIYA / PROMISE.DIMA / PIXEL JUICE / SOWHAT? / MAKSIMSKOPINTSEV