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Коллаборация команд объединит две столицы электронной музыки: от ломаного британского звука до минималистичной прямой бочки — от резидентов UK Club и представителей отечественной four-on-the-floor сцены. Лайнап: UNDERGROOVER / BOKARIUSH / MALAZONIYA / PROMISE.DIMA / PIXEL JUICE / SOWHAT? / MAKSIMSKOPINTSEV
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