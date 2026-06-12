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Резинка с дредами

МГЛУ, улица Остоженка, 38с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Иногда хочется поэкспериментировать: надеть что-то необычное, сделать яркий макияж, добавить смелых аксессуаров и украшений. Но что делать, если дресс-код на учёбе или работе диктует свои правила и не позволяет самовыражаться так, как просит душа? Под руководством приглашённого мастера Оли Лукьянчиковой создашь свою резинку для волос с дредами и косами — стильный аксессуар, который добавит яркости в любой образ и при этом не нарушит строгих рамок. Оля Лукьянчикова — мастер по дредам со стажем более трёх лет — поможет, подскажет и поддержит на каждом этапе: от выбора материалов до финальных штрихов. Никакого опыта не требуется — только желание творить и немного смелости.

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