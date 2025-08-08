Продолжение музыкальных сессий в бар—клубе «РЕ:ЗИДЕНЦИЯ» под открытым небом с бесплатным входом! Подведение промежуточных итогов фестивального лета тёплой, приятной ночью, а музыкальные дирижеры танцевального праздника — лейбл «16ОМ», со своим отборным хаусом. Лайнап: Matvienkov / Natasha Wax / Sony Vibe / Sarab Бронирование столов (WhatsApp). FC/DC