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Рейв в Кристалле

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В современном городе — с чайными садами и золотыми закатами — творческое объединение Applique совместно с формацией WIP организуют секретный рейв через анонимайзер, куда просят взять с собой платок на всякий случай. Philipp Gorbachev Shadowax Sestrica 2096 Fx Слоудиско Mark S Dob-S Denis Kostytsin Karl Chix Denis Korablev Cancelled Gevorg Simonyan

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