В современном городе — с чайными садами и золотыми закатами — творческое объединение Applique совместно с формацией WIP организуют секретный рейв через анонимайзер, куда просят взять с собой платок на всякий случай. Philipp Gorbachev Shadowax Sestrica 2096 Fx Слоудиско Mark S Dob-S Denis Kostytsin Karl Chix Denis Korablev Cancelled Gevorg Simonyan