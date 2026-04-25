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Рейв в Кристалле
Самокатная улица, 4с11
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от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В современном городе — с чайными садами и золотыми закатами — творческое объединение Applique совместно с формацией WIP организуют секретный рейв через анонимайзер, куда просят взять с собой платок на всякий случай. Philipp Gorbachev Shadowax Sestrica 2096 Fx Слоудиско Mark S Dob-S Denis Kostytsin Karl Chix Denis Korablev Cancelled Gevorg Simonyan
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