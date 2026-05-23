Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Tremetra впервые заезжают с татарским рейвом в Москву. Хард техно, драм-н-бас, хардстайл и другое. Ты услышишь легендарные мемы, которые дополняют агрессивное звучание Tremetra. Впервые вживую в Москве сыграют ДННБ, Школа Баскетбола, Отыбу и другие релизы, ставшие почерком Tremetra, а также новые треки, подготовленные специально для этого события.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи