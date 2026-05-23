Tremetra впервые заезжают с татарским рейвом в Москву. Хард техно, драм-н-бас, хардстайл и другое. Ты услышишь легендарные мемы, которые дополняют агрессивное звучание Tremetra. Впервые вживую в Москве сыграют ДННБ, Школа Баскетбола, Отыбу и другие релизы, ставшие почерком Tremetra, а также новые треки, подготовленные специально для этого события.