Revo Best Tour
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.
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Завершение:
от 700₽ до 800₽
Возраст 16+
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Про событие
Revolution Best Tour снова едет в Москву, чтобы взбодрить тебя лучшими группами фестиваля в этом году на прекрасном Live Stars. Участники: — Йемен — Старый Филин — Вечёрка — Skandalix — Эвдемона —Скворцы Степанова
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