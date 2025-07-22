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Revo Best Tour

Live Stars
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 800₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Revolution Best Tour снова едет в Москву, чтобы взбодрить тебя лучшими группами фестиваля в этом году на прекрасном Live Stars. Участники: — Йемен — Старый Филин — Вечёрка — Skandalix — Эвдемона —Скворцы Степанова

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