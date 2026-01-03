15 героев. Одна закрытая комната. Кто сможет найти выход? Герои постановки оказываются в замкнутом пространстве, откуда всеми правдами и неправдами они пытаются выбраться наружу. Удастся ли кому-то из них оказаться на свободе? «Реверс» — это история о борьбе человека с внешними обстоятельствами и с самим собой. О его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнажаются только в экстремальной ситуации, о метаниях между этими противоположными качествами его сущности. О стремлении измениться и обретении себя прежнего. И, в конце концов, - о главном выборе, который хотя бы раз в жизни встает перед каждым человеком.