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Реверс

Московский театр мюзикла
Пушкинская пл., 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 4000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

15 героев. Одна закрытая комната. Кто сможет найти выход? Герои постановки оказываются в замкнутом пространстве, откуда всеми правдами и неправдами они пытаются выбраться наружу. Удастся ли кому-то из них оказаться на свободе? «Реверс» — это история о борьбе человека с внешними обстоятельствами и с самим собой. О его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнажаются только в экстремальной ситуации, о метаниях между этими противоположными качествами его сущности. О стремлении измениться и обретении себя прежнего. И, в конце концов, - о главном выборе, который хотя бы раз в жизни встает перед каждым человеком.

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