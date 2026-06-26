На лекции поговорят о том, как искусство влияет на психологическое состояние и почему занятия творчеством в поддерживающей и вдохновляющей обстановке способны сделать нас более креативными при решении жизненных задач. Представь: ты приходишь к врачу с депрессией, тревогой или даже диабетом, а он вместо списка лекарств выписывает рецепт на бесплатное посещение музея. Поверь, это вовсе не фантастика. Именно такая экспериментальная программа была запущена в Музее изящных искусств в Монреале совместно с медицинскими учреждениями в 2018 году. С тех пор во всём мире музеи присоединяются к глобальной тенденции, где искусство стало в один ряд с наукой в борьбе за благополучие людей. Ты узнаешь: – Что говорят научные исследования о терапевтическом эффекте творческой среды; – Какие психические механизмы запускаются при контакте человека с искусством; – Почему человек, приходящий в музей, перестаёт быть простым зрителем и примеряет на себя роль соавтора экспозиции с личной историей; – Как пробуждение внутреннего художника меняет способ мышления и помогает справляться с бытовыми делами. Лектор: Ксения Ушакова – психоаналитический психолог, арт-терапевт, медиатор, член Национальной арт-терапевтической ассоциации, автор телеграм-канала «ОБРАЗ.СИМВОЛ.СЛОВО».