Юмор с жизненным стажем. На сцене комики 30+ честно и смешно рассказывают о своей боли, взрослении и реальной жизни без фильтров. Формат, в котором ностальгия встречается с современным юмором. На сцене выступят 5 мощных комиков: резиденты шоу «Женский Стендап», «Стендап ТНТ», «Камеди Баттл» и другие. Никакого наигранного позитива. Только самоирония и шутки, которые понимаешь сердцем и коленями. На сбор гостей зрителей встречает диджей с любимой музыкой, а вечер открывает харизматичная ведущая, которая разогреет зал, пообщается со зрителями и настроит всех на волну комедии. Если ты помнишь звук модема, дискеты, первые смартфоны, как болит спина и почему выходные стали слишком короткими, то тебе точно сюда. Состав на 5 июня: — Карина Салихова — «Женский Стендап ТНТ», «Открытый Микрофон ТНТ» — Макс Евдокимов — стендап комик, участник проектов: Outside stand up, «StandUp» ТНТ, Comedy Баттл, «Открытый Микрофон» на ТНТ. — Валера Артюхов — Стендап комик, продюсер, автор. Проекты: «Stand Up на ТНТ», «Прожарка», «Хоумис», «Большом Шоу» и другие — Лена Корнеева — Ведущая «Comedy Radio», финалистка «Comedy Баттл», победитель «Стрим Стендап». Ведущая шоу: Анна Засыпко — участница проекта «Битва за время», начальница своего мужа, работает в Сколково и смешно шутит про это. Сбор гостей за час до начала программы. Возрастное ограничение 18+ (на входе потребуется паспорт).