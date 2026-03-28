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Ресурсы космоса

Гостиница Измайлово «Бета», Измайловское шоссе, 71к2Б

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 2500₽
Возраст 6+

Про событие

Есть мнение, что космос — это большая пустота. В целом, так оно и есть, однако важны нюансы. За пределами Земли есть много того, чего нет на Земле. Да хотя бы та же пустота, то есть вакуум. На Земле мы затрачиваем немало сил для создания вакуума, который нужен учёным и инженерам, а в космосе он бесплатный и намного более качественный. На Земле мы строим гигантские и очень дорогие ускорители частиц, а из космоса они прилетают сами и с гораздо большей энергией. На Земле нам никогда не сжать вещество до такой плотности, какую имеют космические тела. И никогда не получить таких магнитных полей, как в космосе. За пределами Земли нас ждут идеальные космодромы и неиссякаемые источники энергии. А что насчёт золота, платины и алмазов? Об этом Владимир Георгиевич тоже расскажет. Кто рассказывает? Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ. Лауреат Беляевской премии и премии «Просветитель».

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