Инициатором и меценатом выставки выступает BetBoom Premium. Проект объединяет признанных авторов и новое поколение художников, исследующих феномен компьютерных игр и вселенную Dota 2 как культурный код цифровой эпохи. На выставке представлены работы Андрея Бартенева, Миши Most, Алексея Жучкова, арт-группы ППСС и финалистов опен-колла — равноправных участников, чьи произведения создают живой диалог поколений и художественных стратегий. Экспозиция раскрывает игру как пространство искусства: от камбэка и статистики до языка онлайн-токсичности и коллективного переживания побед и поражений. Куратор — Анатолий Казаков, руководитель направления «Гейм-дизайн» Школы дизайна НИУ ВШЭ.