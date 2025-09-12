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Resonance x G8

Gazgolder Club
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26

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Завершение:

от 1850₽ до 2950₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Resonance готовит афтерпати G8 — ежегодного фестиваля креативных индустрий. Вечеринка пройдёт на двух танцполах «Газгольдера» аккурат после церемонии награждения. На мейне и террасе — квинтессенция талантов индустрии, музыкальных селекторов и резидентов Resonance. Лайнап: Nikita Zabelin / Ildar Iksanov / Rimma Kim / Risha Rush / CPSL / Dob-S Morgotika / Artem Orlov / Natasha Bai / Masha Volum / Mvxood / Агнец & Dj Walk / Mark S / Sgofina

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