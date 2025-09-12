Resonance готовит афтерпати G8 — ежегодного фестиваля креативных индустрий. Вечеринка пройдёт на двух танцполах «Газгольдера» аккурат после церемонии награждения. На мейне и террасе — квинтессенция талантов индустрии, музыкальных селекторов и резидентов Resonance. Лайнап: Nikita Zabelin / Ildar Iksanov / Rimma Kim / Risha Rush / CPSL / Dob-S Morgotika / Artem Orlov / Natasha Bai / Masha Volum / Mvxood / Агнец & Dj Walk / Mark S / Sgofina