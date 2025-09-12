Выбор редакции
Resonance x G8
пер. Нижний Сусальный д. 5 стр. 26
Начало:
Завершение:
от 1850₽ до 2950₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Resonance готовит афтерпати G8 — ежегодного фестиваля креативных индустрий. Вечеринка пройдёт на двух танцполах «Газгольдера» аккурат после церемонии награждения. На мейне и террасе — квинтессенция талантов индустрии, музыкальных селекторов и резидентов Resonance. Лайнап: Nikita Zabelin / Ildar Iksanov / Rimma Kim / Risha Rush / CPSL / Dob-S Morgotika / Artem Orlov / Natasha Bai / Masha Volum / Mvxood / Агнец & Dj Walk / Mark S / Sgofina
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи