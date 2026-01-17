Спектакль театра «No Name» - город Волгоград. Показывается в рамках фестиваля негосудаственных экспериментальных театров «Основание». По пьесе М. Зелинской «Хуманитас Инжиниринг». Человечество тысячи лет страдало от несчастной любви. Но теперь наступает новая эра в отношениях. Устал искать свою «половинку»? Тебе всегда разбивают сердце? Фирма «R.E.P.L.I.C.A.» предлагает идеальные отношения. Твой спутник жизни — новейший андроид. Звучит как бред? Не спеши. Новейшие технологии и абсолютная эксклюзивность каждой модели. В партнёрах-андроидах воплотятся все твои самые смелые мечты. Больше не надо угадывать желания, бояться сказать, о том, что тебя не устраивает. Ты сможешь настроить любые параметры своего партнера — от цвета глаз до любимой песни. Кастомизация поистине безгранична. Всё, о чем ты мечтал, теперь доступно. Фирма «R.E.P.L.I.C.A.» поможет вам сделать мечту — реальностью.