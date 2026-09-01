Премьера! Иммерсивный спектакль о том, как встретить Новый год, чтобы вместо вечной гонки и взрослой усталости поймать чувство детского предвкушения и близости чуда. Когда-то давно Новый год был любимым временем и долгожданным чудом. Потом мы выросли, и вместо чуда оказались с рабочей суетой, очередями, доставками и вечной усталостью. Вот бы в следующий раз всё было по-другому! Кажется, актёры знают, что для этого нужно сделать, но надо подготовиться — чем вы вместе и займётесь. Благо репетировать Новый год можно в любой день, и чем раньше начать — тем лучше получится. Так как спектакль иммерсивный, будь готов к полному включению; сидеть в стороне и наблюдать точно не получится. В какой-то момент на столе появится морозное игристое, которое ты вполне сможешь выпить.