Внимание: отмена мероприятия. Всё, что ты знаешь о рентгенологии наверняка пронизано предубеждениями и страхами. Тем временем радиация и ионизирующие излучения — самые изученные поражающие факторы на Земле. Тебе устроят экскурсию, начнут с открытия рентгеновских лучей и сопутствующих открытий, а закончат рассказами о последних достижениях современных методов фМРТ и других. Лектор — Максим Михайлов, врач-рентгенолог Городского противотуберкулезного диспансера (Санкт-Петербург), выпускник Военно-медицинской академии, автор телеграм-канала «Светящийся Рентгенолог».