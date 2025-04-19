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[отменено] Рентгенология: от костей к нейронам

Библиотека по естественным наукам РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Внимание: отмена мероприятия. Всё, что ты знаешь о рентгенологии наверняка пронизано предубеждениями и страхами. Тем временем радиация и ионизирующие излучения — самые изученные поражающие факторы на Земле. Тебе устроят экскурсию, начнут с открытия рентгеновских лучей и сопутствующих открытий, а закончат рассказами о последних достижениях современных методов фМРТ и других. Лектор — Максим Михайлов, врач-рентгенолог Городского противотуберкулезного диспансера (Санкт-Петербург), выпускник Военно-медицинской академии, автор телеграм-канала «Светящийся Рентгенолог».

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