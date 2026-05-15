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Ренессанс и ренессансы: скандалы, интриги, расследования

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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Завершение:

от 1400₽ до 2500₽
Возраст 6+

Про событие

Когда люди говоря про Ренессанс, то обычно представляют детализированные картины и величественные скульптуры. И правда, это был настоящий расцвет искусства, прайм эра для художников, хоть и обстановка в мире была, мягко говоря, так себе. На лекции поговоришь о том, какая жестокая реальность стояла за этой красотой, и о том, на что порой приходилось соглашаться и от чего отказываться ради статуса художника и возможности создавать шедевры. Кто рассказывает? Виктория Шишкина — куратор, исследователь современного искусства и уличных практик (граффити, стрит-арт, молодёжные субкультуры). Окончила бакалавриат РУДН (психология), магистратуру РГГУ (история зарубежного искусства), с 2025 учится в магистратуре РУДН (креативные индустрии).

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