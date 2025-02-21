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Ренат Атаев: «Как инженеры воруют идеи у биологов»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

В этой лекции писатель и главред крупнейшего сообщества ВК про науки о живом рассказывает про то, как эти самые науки вдохновляют техническую мысль человечества. Ты узнаешь о том, как деревья влияют на архитекторов, рыбы — на автодизайнеров и робототехников, как именно пингвины вдохновили создателей скоростных торпед и подводных лодок, а структура кости - Эйфелеву башню. Ну и попутно ещё много чего о том, как устроены дисциплины вроде бионики и биомиметики. Лекция будет полезна для всех, кому интересно чуть лучше разобраться в том, как устроена техническая реальность, в которой живут люди, и из каких источников инженеры - её творцы - повседневно черпают свое вдохновение. Лектор: Ренат Атаев - научный журналист, дипломированный философ и владелец крупнейшего в ВК сообщества про науки о живом. Количество мест ограничено.

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