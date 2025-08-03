Во дворе бара «Стрелка» состоится юбилейный фестиваль-маркет локальных брендов RE>MARKET. Мероприятие объединит моду, современное искусство и живую музыку в одном пространстве. Гостей ждёт более 40 локальных брендов, outdoor-активности и насыщенная музыкальная программа. Атмосферу события создадут коктейли от дружественного бренда Hunting Bitter. Хедлайнером вечера станет группа «Стоунд» — постмодернистский коллектив, известный по выступлениям на «Пикнике Афиши», Motherland и тд.