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RE—Market

Strelka Bar
Берсеневская набережная, 14/5

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Бесплатно
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Во дворе бара «Стрелка» состоится юбилейный фестиваль-маркет локальных брендов RE>MARKET. Мероприятие объединит моду, современное искусство и живую музыку в одном пространстве. Гостей ждёт более 40 локальных брендов, outdoor-активности и насыщенная музыкальная программа. Атмосферу события создадут коктейли от дружественного бренда Hunting Bitter. Хедлайнером вечера станет группа «Стоунд» — постмодернистский коллектив, известный по выступлениям на «Пикнике Афиши», Motherland и тд.

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