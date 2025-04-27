День рождения группы Reki, на котором тебя ждёт симбиоз дрим-попа и рока, сочетание западной музыки и русскоязычных текстов. Также на концерте состоится презентация нового альбома группы под названием «Тихий Альбом». Состав: Евгений Малиманов - барабанщик, продюсер, Аркадий Белютин - клавишник, Кирилл Афонин - музыкант-мультиинструменталист, аранжировщик, продюсер.