Reki
улица Орджоникидзе, 1
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от 800₽ до 1500₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
День рождения группы Reki, на котором тебя ждёт симбиоз дрим-попа и рока, сочетание западной музыки и русскоязычных текстов. Также на концерте состоится презентация нового альбома группы под названием «Тихий Альбом». Состав: Евгений Малиманов - барабанщик, продюсер, Аркадий Белютин - клавишник, Кирилл Афонин - музыкант-мультиинструменталист, аранжировщик, продюсер.
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