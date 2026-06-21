Пришло время исполнить твою детскую мечту! Озвучивание мультиков Disney вместе с ораторским «Клубом говорящих подруг». Это настоящих речевой девичник, который пройдёт в уютной кофейне. Что тебя ждёт? - речевая разминка, как у профессиональных актёров - лекция о секретах дубляжа и особенностях мультфильмов Disney - озвучка самых любимых мультиков - ничего уметь не нужно, будешь учиться вместе со всеми - в пригласительный билет входит 1 любой напиток и 1 блюдо из спешл Disney меню - мерч подарки от клуба - самый волшебный вечер в «Котомке». Каждой будет распределено по 2 фрагмента (2 разных мультфильма Disney, где хороший парные сцены у персонажей). Заранее ты получишь фрагменты , чтобы смогла их послушать, посмотреть и почувствовать себя спокойно на самом девичнике. *Пожалуйста, при покупке билета оставь свой ник, номер в Telegram (чтобы организаторы смогли отправить материалы). Этот формат предполагает озвучку без микрофона, чтобы первый раз освоить работу с голосом. 1. Высокий голос (персонаж: зверек, ребенок или сказочный персонаж). 2. Низкий характерный голос (будем пробовать озвучивать что-то кардинально другое, властных женщин). •На каждом мастер-классе снимают видео и фото, после мк скидывают в общий чат, где делятся эмоциями после мероприятия! •Тебя ждут с тематическими элементами в одежде и макияже. Это отличная возможность необычно нарядиться (конечно же по твоему желанию). *Мероприятие проходит в кофейне, организаторы просят не приходить со своими напитками, напитки и десерты можно купить на месте. *Билеты не возвратные, организаторы уважительно относятся к каждой ситуации, но билеты за день до мероприятия не возвращают, могут предложить перенос на другие даты. При покупке укажи «мероприятие»: чек об оплате придёт на почту, он подтверждает твоё участие, так же тебя добавят в чат мероприятия.