Как сделать свою речь яркой, выразительной и притягательной? Как говорить так, чтобы тебя не просто слушали, а хотели слушать? На арт-завтраке поговоришь об искусстве красивой речи, силе слова, чувстве юмора и умении удерживать внимание собеседника. Разберёшься, что отличает интересного рассказчика от скучного, почему важны не только слова, но и их подача, и как превратить повседневное общение в удовольствие. И, конечно, всё это — за неспешным завтраком, с возможностью продолжить разговор и познакомиться с интересными собеседниками. Лектор — Виктория Хайнак, музыкант, мастер изящной словесности, автор культурно-просветительского проекта «Интеллект под просекко», посвящённого искусству и мировой культуре без академической тяжеловесности. Она также ведёт курс «Искусство говорить», посвящённый выразительности речи, искусству самопрезентации, чувству юмора и умению превращать общение в увлекательный процесс. Сбор гостей — в 11:00, начало лекции — в 11:30. В стоимость любого билета входит угощение.