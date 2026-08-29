Всего в 5 минутах езды от Кремля расположился район, по сравнению с которым Содом и Гоморра — образцы высокой морали. Район, в котором люди удовлетворяли свои самые низменные потребности, готовили цареубийство и исчезали без следа! Это место обходила стороной полиция, но зато сюда не брезговали заглядывать самые видные аристократы. Москва пыталась стереть память об этом районе, уничтожая постройки, переименовывая переулки и качественно меняя состав его жителей, но уцелевшие здания всё ещё хранят тайны своих посетителей. Тебя проведут по бывшему кварталу Красных Фонарей и его переулкам, название которых было неприлично даже произносить, и расскажут шокирующие истории о том: — где «буянили чреслами» московские аристократы — что такое «карусель непотребства» и кто мог на ней покататься — какой бордель получил госконтракт на обслуживание армии — где обитали «марухи» и как отдыхали «камелии» — почему коты были верными спутниками разврата — чем занимались в борделе, который был закрыт полицией с формулировкой «за разврат» А ещё разберёшься в интимных ценниках и экономике непристойного промысла, удивишься шокирующему предложению одной революционерки по решению демографических проблем и выучишься грамоте по советской эротической азбуке (по сравнению с которой Кама Сутра — наивная пуританская книжка). ВАЖНО! Эта экскурсия не подойдёт людям с тонкой душевной организацией, испытывающим смущение от откровенных разговоров на интимные темы. Дети младше 18 лет не могут присутствовать на экскурсии. Начало и окончание: м. Трубная Продолжительность: 2 часа