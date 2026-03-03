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Разум цветов

Галерея а-с-т-р-а, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с9

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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Выставка нового резидента галереи Ивана В. Ненашева. «Разум цветов» станет для художника первым персональным проектом, который будет представлен в Москве. Проект «Разум цветов» создан художником Иваном В. Ненашевым по итогу изучения философского эссе Мориса Метерлинка «Разум цветов», который написал многим известную пьесу-сказку «Синяя птица», где дети в поисках синей птицы (символа счастья) отправляются в путешествие. По большей части, эссе «Разум цветов» — это более подробный разбор от автора вопросов: «Что есть счастье в мире?», «Как выглядит красота?», «В чем смысл жизни?». Наблюдая за цветами, их механизмами, позволяющими следовать сквозь века, он подчеркивает то, чему человеку следует у них учиться, что он познал и уже начинает забывать… Представленные в экспозиции произведения вовлекают зрителя в размышления о роли и значении красоты: видим ли мы верно красоту? или же все узники платоновского мифа о пещере? Открытие выставки пройдёт 3 марта в 19:00 Режим работы в остальные дни: ВТ-ВС с 12:00 до 20:00

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