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[отменено] Razryad: Sports Edition

Веранда 3205, сад Эрмитаж, улица Каретный Ряд, 3с1

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 6+
Вечеринки

Про событие

Это не просто вечеринка. Это точка притяжения для всех, кто живёт движением: велосипедисты, сквошеры, серферы, бегуны — вся спортивная мафия собирается в одном месте, чтобы встретиться, подружиться и встряхнуть свою социальную жизнь. Организаторы взяли легендарную веранду 32.05 в Саду Эрмитаж, место силы и встречи жителей больших городов и создали пространство, где можно и прокачать связи, и отдохнуть с душой. Что будет: — 16:00 — старт с мощной лекцией приглашённого спикера (имя держат в секрете, интрига — их всё). — 17:00 — откроют танцпол с электронной музыкой — вайбззз, энергия, без алкоголя. — 17:00 / 18:00 / 19:00 — три сессии speed dating для нетворкинга — быстрые знакомства, интерес, то, что реально работает. — Детская зона 6+ с профессиональными педагогами — можно брать детей и не париться. Lineup 17:00 – 18:00 Dj Mart 18:00 – 19:00 Gonzomariia 19:00 – 20:00 Tonytonight Организаторы как обычно за досуг нового поколения: активные, умные, спортивные, живые. Это место встречи тех, кто двигается, создает и выбирает проявленность. Это Razryad: Sports Edition. Welcome onboard.

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