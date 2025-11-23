Это не просто вечеринка. Это точка притяжения для всех, кто живёт движением: велосипедисты, сквошеры, серферы, бегуны — вся спортивная мафия собирается в одном месте, чтобы встретиться, подружиться и встряхнуть свою социальную жизнь. Организаторы взяли легендарную веранду 32.05 в Саду Эрмитаж, место силы и встречи жителей больших городов и создали пространство, где можно и прокачать связи, и отдохнуть с душой. Что будет: — 16:00 — старт с мощной лекцией приглашённого спикера (имя держат в секрете, интрига — их всё). — 17:00 — откроют танцпол с электронной музыкой — вайбззз, энергия, без алкоголя. — 17:00 / 18:00 / 19:00 — три сессии speed dating для нетворкинга — быстрые знакомства, интерес, то, что реально работает. — Детская зона 6+ с профессиональными педагогами — можно брать детей и не париться. Lineup 17:00 – 18:00 Dj Mart 18:00 – 19:00 Gonzomariia 19:00 – 20:00 Tonytonight Организаторы как обычно за досуг нового поколения: активные, умные, спортивные, живые. Это место встречи тех, кто двигается, создает и выбирает проявленность. Это Razryad: Sports Edition. Welcome onboard.