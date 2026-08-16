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Разговорный клуб

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

Место, где можно просто начать разговаривать. На встречах будут обсуждать книги, фильмы, путешествия, хобби, смешные истории и всё, что принесут участники. Ошибаться можно, молчать тоже — главное, чтобы английский постепенно переставал быть чем-то страшным и становился способом общения. На встрече: – разговорная практика английского уровня A2+ – уютная атмосфера, чай и печенья – новые слова и живые разговорные выражения – интересные факты о Великобритании и США – несколько часов в хорошей компании, где не страшно говорить Запись и вопросы в ТГ.

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