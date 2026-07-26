Вечер, где комики создают новые шутки прямо на сцене. Они приходят с идеями, жизненными историями и незавершёнными наблюдениями, а вместе превращают их в полноценные шутки с помощью импровизации и юмора. Это возможность заглянуть за кулисы стендапа и увидеть, как рождается комедия. Никаких отрепетированных концертов — только живое общение, неожиданные повороты и самые свежие идеи. Комики: Егор Кукса, Хетаг Колиев, Никита Гани.