Возраст 18+
Про событие
Встречаемся для обсуждения нейроотличий в уютной Топи. РАС, СДВГ, дислексия, дискалькулия, дисграфия, диспраксия, синдром Туретта, сенсорная чувствительность и синестезия. Что будешь обсуждать? — Самоидентификацию: участники поделятся своим нейроотличным опытом и переживаниями друг с другом — Влияние нейроотличий на повседневную жизнь: как особенности мышления и восприятия влияют на работу, учёбу и общение — Стратегии адаптации и поддержки: какие методы помогают справляться с трудностями, а также укреплять свои сильные стороны — Осознание и принятие: как лучше понимать себя и окружающих, чтобы общество было более толерантным и прогрессивным Если у тебя уже есть диагноз или ты только начинаешь замечать симптомы — ты найдешь понимание и поддержку среди тех, кому это знакомо. Об условиях участия и о том, как проходят равные группы в отдельном посте: https://t.me/swamp_cw/481 Стоимость: Участие от 300 руб (бронь заранее: 200 руб. + донат от 100 руб. после мероприятия) — ты сам выбираешь сумму: как тебе комфортно и насколько понравилось
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