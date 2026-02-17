Можно быть в толпе — и чувствовать себя одиноким. Можно жить с кем-то — и ни разу не быть услышанным. Можно иметь друзей, коллег, подписчиков — и каждый вечер возвращаться в пустоту, в которой никого нет. Одиночество — это не про количество людей рядом. Это про ощущение: «меня здесь никто по-настоящему не знает». Когда улыбаешься, общаешься, функционируешь — а внутри стеклянная стена, через которую не достучаться. На встрече поговорят о том: «Мне одиноко» — почему это так сложно произнести вслух Одиночество в отношениях — когда рядом есть кто-то, но ты всё равно один Стеклянная стена — ощущение, что ты видишь людей, но не можешь до них дотянуться Одиночество как фон — когда оно стало настолько привычным, что уже не замечаешь «Я сам выбрал одиночество» — правда или способ не чувствовать боль отвержения? Откуда это приходит — семьи, где каждый был сам по себе, даже сидя за одним столом Страх близости — когда хочется впустить, но подпускать страшно Одиночество тела — когда не хватает прикосновений, тепла, физического присутствия рядом Как просить о близости — когда не умеешь, не привык и не знаешь, с чего начать Первые шаги из тишины — как начать возвращаться к людям бережно, не ломая себя Формат: доверительный круг Участие: 300 рублей предварительная запись + донат от 100 руб. после мероприятия